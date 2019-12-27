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Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa'da yağmur ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

27.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:48 Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkisini sürdürüyor
'da yağmur ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte sis ve yağış ile birlikte trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı 8 derece olarak ölçüldü. Önlemlerini sıklaştıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, şehirde bir hafta boyunca yağışlı hava ve sisin etkili olacağını bildirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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