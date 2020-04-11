Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.

11.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:53
Şanlıurfa 'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu
ŞANLIURFA - Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlar fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
Şanlıurfa'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibari ile başlayarak 2 gün sürecek. Haberi duyan vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için fırın, bakkal ve marketler önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ekmek kuyruğu sırasına giren yüzlerce vatandaş, ekmek alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu Haberler
Sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece hakkında suç duyurusu
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı Haberler
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Hafta sonu için 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Bakan Koca’nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haberler
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haberler
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Haberler ›› genel ››Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyan fırına koştu - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

01:42: Yarın açılacak pazara, vatandaşlar gece akın etti - Haberler 01:39: Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler 01:39: İstanbul'dan kuyruk sırası görüntüleri böyle görüntülendi - Haberler 01:25: Sokağa çıkma yasağının ardından Adana'da yoğunluk yaşandı - Haberler 01:25: Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Haberler 00:46: Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek 00:28: Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı - Haberler 23:45: Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi