Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağını duyanlar fırınlara koştu
Sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da haberi duyan vatandaşlar kent merkezi ve ilçelerde fırın önlerinde uzun kuyruk oluşturdu.
10.04.2020 23:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:23
Şanlıurfa'da da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bu gece saat 00.00 itibari ile başlayarak 2 gün sürecek. Haberi duyan vatandaşlar, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için fırın, bakkal ve marketler önünde uzun kuyruk oluşturdu. Ekmek kuyruğu sırasına giren yüzlerce vatandaş, ekmek alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA