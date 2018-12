Şanlıurfa'da Sokak Hayvanlarına Sıcak Barınak

11 Aralık 2018 Salı 17:14



Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağı kış aylarında sahipsiz sokak hayvanların sıcak yuvası olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 10 dönüm üzerine kurulan ve 200 hayvan kapasitesi bulunan Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanlar, muayene ve kontrolleri ile aşıları yapılarak, barınağa alınıyor. Her gün sağlık bakımı günlük rutin olarak yapılan barınakta rahatsızlanan kedi ve köpeklere de vetenirerler tarafından müdahale ediliyor. Şanlıurfa 'nın 13 ilçe ve kırsalından gelen tüm sokak hayvanlarının barınakta her türlü tedavisinin yapıldığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, büyük bir rehabilitasyon merkezi projesinin uygulamasına geçmek üzere olduklarını söyledi. Hayvan koruma dernekleri ile sürekli olarak irtibat halinde olduklarını da anlatan Kırmızı, Sokak hayvanlarımıza yönelik en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Barınağımızda her türlü hijyenik koşullar oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra çeşitli yardım kuruluşlarının da destekleri ve bağışları oluyor. Merkezimize gelerek tedavisi tamamlanan sokak hayvanlarımız tekrardan doğaya salınıyor, barındırdığımız hayvanlar ise sadece sağlık yönünden sıkıntısı olan hayvanlardır. Dileyen vatandaşlarımız istedikleri zaman barınağımıza gelerek burayı gezebilirler. Kapımız herkese açık dedi.Öte yandan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) tarafından paylaşılan bir videoda Şanlıurfa Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezinde kalan hayvanların çok kötü şartlarda kaldığı, büyük bir kısmının ise çok zayıf kaldığını ileri sürdü. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) paylaşımında şu ifadeler yer aldıBurası Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Hayvan Barınağıymış, köpeklerin karınları açlıktan sırtlarına yapışmış çoğu hastalıklı ve sakat... Bu konunun tüm hassasiyetle takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz!