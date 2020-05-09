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Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

09.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 09.05.2020 10:09

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle üç kent genelinde cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Şanlıurfa'da kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kentin simgesi, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı.

Gaziantep

Gazinantep'te de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gazi Muhtar, Üniversite, Karataş Bulvarlarındaki sakinlik dikkati çekti.

Cadde ve sokaklardaki sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimleri sürdürdü.

Kahramanmaraş

Kentin en işlek noktalarından Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Azerbaycan, Atatürk, Şekerdere Bulvarlarında araç yoğunluğu yaşanmadı. Müftülük, Demokrasi, Milli İrade ve Ulu Cami Meydanlarının ise görevlilerin haricinde boş olduğu görüldü.

Şanlıurfa’da sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Zonguldak, Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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