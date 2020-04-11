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Şanlıurfa'da sokaklar boşaldı

Şanlıurfa'da sokaklar boşaldıİÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesine göre gece saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı ile Şanlıurfa'da polis alış-verişe çıkan vatandaşları evlerine gönderirken, bazı noktalar ise bariyerlerle kapatıldı.

11.04.2020 01:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:59
Şanlıurfa 'da sokaklar boşaldı
İÇİŞLERİ Bakanlığının genelgesine göre gece saat 24.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı ile Şanlıurfa'da polis alış-verişe çıkan vatandaşları evlerine gönderirken, bazı noktalar ise bariyerlerle kapatıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Bir anda çarşıda insan hareketliliğin yaşanmasının ardından saat 24.00 itibarıyla polis sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Alış-veriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı. Alınan yasak kararına vatandaşları uyduğu görülürken, polis kentin ana caddelerinde sık sık megafonla anons ederek vatandaşların evlerinden çıkmamaları istendi. Şanlıurfa’da sokaklar boşaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Güncel
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