Şanlıurfa'da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendi
Şanlıurfa'da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendiŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor.
29.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:21
Şanlıurfa 'da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendi
ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor. Toplu taşıma ve şehirler arası yolculuklar ise denetleniyor.
Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Caddelerin yanı sıra Sebze ve Meyve Hali de görevliler tarafından dezenfekte edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda jandarma, polis ve cami minarelerinden anonslar yapılarak vatandaşların evde kalmaları uyarıları yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı. Tedbirlerin sıkı uygulandığı kentte ekipler toplu taşıma araçlarda da sosyal mesafe denetimi yapıldı.
ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor. Toplu taşıma ve şehirler arası yolculuklar ise denetleniyor.
Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Caddelerin yanı sıra Sebze ve Meyve Hali de görevliler tarafından dezenfekte edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda jandarma, polis ve cami minarelerinden anonslar yapılarak vatandaşların evde kalmaları uyarıları yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı. Tedbirlerin sıkı uygulandığı kentte ekipler toplu taşıma araçlarda da sosyal mesafe denetimi yapıldı.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel