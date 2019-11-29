Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

29.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:51Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin bulunup, yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen geçen polis ekipleri de şüphelileri tek tek tespit edip, operasyon yaptı.

Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Uyuşturucuyu gece lambasına gizlemiş
15:39 Şehit Bünyamin Çabuk memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Son açıklamaları hastalıklı bir anlayışın yansımasıdır
15:34 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Arnavutluk'ta deprem oldu.
15:34 Hekimhan'da Tekstil Fabrikası açıldı
15:24 Son dakika: Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nde reddedilen su zammı talebiyle ilgili konuştu
15:20 Son dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 2 Aralık'ta yapılacak
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
15:05 OHAL sonrası yapılan bazı yasal düzenlemelere AYM "dur" dedi: Devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasına iptal kararı
14:59 Denizli Fashion Week renkli finalle sona erdi
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 15:40:27