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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklamaŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

29.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:56
'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama
ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin bulunup, yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen geçen polis ekipleri de şüphelileri tek tek tespit edip, operasyon yaptı.
Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

Şanlıurfa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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