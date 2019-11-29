Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

29.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:08Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına 5 tutuklama

ŞANLIURFA'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenerek gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilerin bulunup, yakalanması için soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla harekete geçen geçen polis ekipleri de şüphelileri tek tek tespit edip, operasyon yaptı. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi
16:55 Cinsel istismar sanığının tutuksuz yargılanmasına tepki
16:55 Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, son yolculuğuna uğurlandı
16:54 Kızını darbettiğini iddia ettiği öğretmene diğer veliler sahip çıktı
16:54 Bursa-silah ve uyuşturucu ele geçirilen evin bulunduğu mahalledekiler dha'ya konuştu
16:53 Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi
16:32 İBB'de işten çıkarılan işçiler, 100 bin imza topladı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam feci şekilde can verdi
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
29.11.2019 16:56:43