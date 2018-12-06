Şanlıurfa'da Stk Temsilcileri ile İstişare Toplantısı

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Sivil Toplum Kuruluşları (STK
) temsilcileri ve meslek odaları başkanları ile bir araya gelerek istişare toplantısında bulundu.
Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da yapılan çalışmalarda STK temsilcilerinin büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı. Düzenlenen istişare programında Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Çiftçi, burada bir değerlendirmede bulundu. Çiftçi, açıklamasında, "Sizlerle birçok kez bir araya geldik. Büyükşehir belediyemize hep birlikte sahip çıktık. Hepinize teşekkür ediyorum. Her zaman birlikte olmaya çalıştık ve ortak akıl ile hareket ettik. Hep birlikte Şanlıurfa'mız için güzel şeyler yaptık. Şanlıurfa'nın birlik ve beraberliğini birlikte başardık. Kamu kurum kuruluşları olarak sivil toplum kuruluşları olarak her açılışta bizi yalnız bırakmadınız, biz o gücü sizde görmeseydik o performansı 3 yılda gösteremezdik. Şanlıurfa'ya birçok kaynağı dışardan getirdik, başarılı bir proje olmazsa dışarıdan kaynak getirmezseniz sizin alacağınız payla ancak personel maaşı ve rutin hizmet giderilir. Farklı çalışkan iller alacağına Şanlıurfa'mız birçok hibeyi aldı. Bunu hep birlikte başardık inşallah daha güzel bir şekilde devam eder. İnsanlar gelip geçici esas olan kurumlardır, esas olan Şanlıurfa'nın ortak paydasıdır. Şehir olarak biz bu şehri strese koymamamız lazım, bu benim şahsi fikrim. Çok iyi bir şekilde yorulmayıp doğru kadroyu, şehre hizmet eden bir kadroyu inşallah hep birlikte ortaya çıkaracağız. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bugünde sağ olsun bizleri ziyaret etti ve istişarede bulundu. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
nihat çiftçi,Şanlıurfa
06 Aralık 2018 Perşembe 11:57