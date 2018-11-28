Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.
İlçe kırsalında bulunan Keserdere Mahallesi'nden geçen sulama kanalı yakınında oynayan 3 yaşındaki İsa Bulut
, dengesini kaybederek kanala düştü.
Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Bulut, kısa süre sonra suda kayboldu.
Olayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Bulut, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bulut, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Şanlıurfa kent merkezinde ikamet ettiği öğrenilen Bulut'un ailesinin, akraba ziyareti için söz konusu mahalleye gittiği öğrenildi.
Eyyübiye,Şanlıurfa
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:54