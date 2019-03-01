Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Genç Öldü

Kaynak: AA

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, arkadaşını kurtarmak için suya atlayan genç hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi Ali Şahin (16), merkez Haliliye ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nden geçen sulama kanalında elini yıkamaya çalıştığı sırada suya düştü.Arkadaşını kurtarmak için kanala giren Memduh Hançer (16) akıntıya kapıldı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, iki genci sudan çıkarttı.112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gençlerden Şahin kurtarılamadı.Hayati tehlikesi bulunan Hançer'in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.