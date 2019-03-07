Şanlıurfa'da Sulama Kanalına Düşen Köpek Kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Haliliye ilçesine bağlı Karşıkaya Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında köpek gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, suda çırpınan köpeği, yaklaşık 3 metre uzunluğunda demir çubuklu mandalla yakalayarak, su kenarına çekti.
Kanalın çevresindeki demir parmaklıklara kadar getirilen köpek, bağlanan iple kurtarıldı.
Hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.
Merkez, İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA