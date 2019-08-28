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Şanlıurfa'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.

28.08.2019 14:54 Şanlıurfa'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan şüpheli çanta, fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şanlıurfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin demir korkuluklarında asılı çanta gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, otobüs duraklarının da bulunduğu bulvarı, araç ve yaya geçişine kapatarak önlem aldı. Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli paketi fünyeyle patlattı.
Patlamayla birlikte parçalanan ve okulun bahçesine düşen çanta, ekipler tarafından incelenmek üzere alındı. Olayın ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı.

Atatürk Bulvarı, Anadolu Lisesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Kaynak: AA

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