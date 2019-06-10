Şanlıurfa'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Şanlıurfa
'da yol kenarında bulunan şüpheli paket, fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye
ilçesi Abide Köprülü
Kavşağı alt geçidinde yol kenarında bir paket gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kavşağı yaya ve araç trafiğine kapatarak, önlem aldı.
Bomba imha ekibi, yaptığı incelemenin ardından şüpheli paketi fünyeyle patlattı.
Parçalanan paketin içinden kağıt parçaları çıktı.
Olayın ardından kavşak tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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