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Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandıŞANLIURFA'da 3 mahalle bekçisi, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu.

10.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:00
Şanlıurfa 'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı
ŞANLIURFA'da 3 mahalle bekçisi, şüphe üzerine durdurmak istedikleri 2 kişi tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri ayağından vurularak, diğeri ise kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, saat 05.00 sıralarında Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan mahalle bekçileri, ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle bir otomobili durdurmak istedi. Ancak araçtakiler ikaza uymadı. Bir süre sonra otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli ile bekçiler arasında kovalamaca başladı. Ara sokakta bekçiler ile şüpheliler arasında arbede çıktı. Bu sırada şüphelilerin açtığı tabancadan çıkan mermiler ile mahalle bekçileri Emrah Çizik, Mehmet Emin Gök ve Muzaffer Aydın yaralandı. 'İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kaçmaya çalışan şüphelilerden birini ateş açıp ayağından vurarak, diğerini ise kovalamacayla yakaladı. Yaralı bekçiler, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ayağından hafif yaralanan şüpheli Mehmet B. tedavisinin ardından gözaltına alınarak, diğer şüpheli İbrahim E. ile birlikte sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. Şanlıurfa'da şüphelilerin ateş açtığı 3 bekçi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Şanlıurfa, Güncel
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