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Şanlıurfa'da sürücülere maske dağıtıldı

Şanlıurfa'da sürücülere maske dağıtıldıŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında izin belgeli olarak kente giriş yapan araç sürücülerine uygulama noktasında ateşleri ölçüldükten sonra maske dağıtıldı.

09.04.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:08
Şanlıurfa 'da sürücülere maske dağıtıldı
ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında izin belgeli olarak kente giriş yapan araç sürücülerine uygulama noktasında ateşleri ölçüldükten sonra maske dağıtıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nin talimatıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentin giriş noktalarından polis ve sağlık ekiplerince denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından izin belgeli olarak Şanlıurfa'ya giriş yapan araçların sürücüleri ile yolcularının, ilk olarak ateş ölçümü yapılıyor. Görevliler denetimlerde maskesi olmayan sürücüler ile yolculara maske ile eldiven dağıtıp, sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan Haliliye Belediyesi, koronovirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelere tıbbi atık kutuları yerleştirdi. Şanlıurfa’da sürücülere maske dağıtıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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