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Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı

Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı Yanan maddelerin çıkardığı siyah duman etrafı sardıŞANLIURFA - Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

15.09.2019 18:43
Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı
Yanan maddelerin çıkardığı siyah duman etrafı sardı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde meydana geldi. Kuyubaşı süs havuzunda tadilat dolayısıyla çalışma başlatıldı. Tadilat bitmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle süs havuzu grubunda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmasında çocuklar da itfaiye erlerine hortumu taşıyarak yardımda bulundu.
Şanlıurfa'da süs havuzu alev alev yandı

Şanlıurfa, Eyyübiye, Yerel

Kaynak: İHA

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