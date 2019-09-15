Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şanlıurfa'da süs havuzunda korkutan yangın

Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

15.09.2019 18:37Şanlıurfa'da süs havuzunda korkutan yangın
Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinde süs grubu havuzunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Kuyubaşı Mahallesinde meydana geldi. Kuyubaşı süs havuzunda tadilat dolayısıyla çalışma başlatıldı. Tadilat bitmeden henüz belirlenemeyen bir nedenle süs havuzu grubunda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanları ile söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmasında çocuklar da itfaiye erlerine hortumu taşıyarak yardımda bulundu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:12 İskenderun'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi yağmur hayatı olumsuz etkiledi
02:49 Yoldan çıkan otomobil takla atarak ağaçlara takıldı
02:05 Bodrum'da Makilik alanda çıkan yangın korkuttu
01:58 TEM Otoyolda otomobil ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:56 Pendik'te trafik kazası; 2 ölü 1 yaralı
01:25 Bodrum'da Makilik alanda korkutan yangın
01:22 TEM Otoyolunda trafik kazası: 4 yaralı