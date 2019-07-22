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Şanlıurfa'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

22.07.2019 11:49 Şanlıurfa
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şehmus Yalav (33) idaresindeki 34 KR 5876 plakalı otomobil, Hilvan- Siverek kara yolunun 15. kilometresindeki Cehennem Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü Yalav ise araçtan dışarı fırladı.
Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki tarlada durabildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler sürücü Yalav'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Siverek, Hilvan, Güncel

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