Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Şube ekiplerince tarih eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet Yahudi el yazması kitap, 1 adet Poleoritik dönemine ait fosil taşı, 2 adet Roma dönemine ait gümüş yüzük, 3 adet Bizans dönemine ait bronz yüzük ve 13 adet Bizans dönemine ait yüzük kaşı ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 3 şahısta gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA