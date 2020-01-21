Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Haber

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

21.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:34Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
'nın ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde bazı kişilerin tarihi eser kaçaklığı yaptığını tespit etti.
Ekiplerce belirlenen 3 adrese düzenlenen operasyonda Roma ve Ortaçağ dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 gümüş sikke, 7 gümüş yüzük, 4 ok ucu ve bir hamam tası ise 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:02  GÜNDEM ÖZETİ / 22 Ocak 2020
00:01  Kara çarşaflı soyguncuyu esnaf etkisiz hale getirdi (2)
00:00  Pirşen: "Zaman kazanma projesi mi, adaleti sağlama mı, göreceğiz"
23:58  Evinde ölü bulunan kişinin ikametinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
23:54  Brezilya'da savcılar, gazeteci Greenwald'u "suça yardım etmekle" suçluyor
22.01.2020 00:05:28