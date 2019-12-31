Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haber

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da çeşitli tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.

31.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:42 Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
'da çeşitli tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkezinde kontrol noktası oluşturarak şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada, İbranice el yazması iki kitap, Paleolitik dönemine ait fosil taşı, Roma dönemine ait iki gümüş yüzük, Bizans dönemine ait 3 bronz yüzük ve Bizans dönemine ait 13 yüzük kaşı ele geçirildi.
Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşma şansımız olmaz" - Haber
17:36   Tabela takan kişinin ikinci kattan düşme anı kameraya yansıdı - Haber
17:36   "Mesleki Teknik Eğitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri" paneli - Haber
17:35   Kayseri'de fabrikada çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haber
17:30   Kıbrıs Gazisi'ne son görev - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:37:41