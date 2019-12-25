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Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 resim ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 resim ele geçirildi.

25.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:31 Şanlıurfa'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 resim ele geçirildi
'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 resim ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Haliliye ilçesinde 3 şüphelinin evinde tarihi eserler bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 3 resim buldu.
Eserlerin birinde Hazreti İsa'nın baş kısmının resmedildiği, diğerinde çeşitli dinlerde kutsal kabul edilen bir ağaçta 5 kuş görselinin yer aldığı, üçüncü resimde ise karşılıklı duran iki tavus kuşunun bulunduğu görüldü.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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