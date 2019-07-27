Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.27.07.2019 23:40
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 12 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 12 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA