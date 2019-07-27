Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

27.07.2019 23:40 Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 12 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:57   Rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt İstanbul'a getirildi (2)
02:12   Fatih'te otel odasındaki cinayet
02:11   Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı
01:56   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:53   Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü
01:50   Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü
01:49   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek