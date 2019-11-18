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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.

18.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:31
'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı
ŞANLIURFA'nın ilçesinde, aralarında husumet bulunan kardeşler arasında çıkan tartışma, taşlı- sopalı kavgaya dönüştü, 6 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Celal ve Davut Çeptin kardeşler, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Diğer aile bireylerinin de dahil olması ile büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Davut, Ubeydullah, Mehmet, Vedat, Celal ve Ramazan Çeptin, vücutlarına aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Mahallede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga 6 yaralı

Şanlıurfa, Siverek, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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