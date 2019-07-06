06.07.2019 20:46
Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da tedavi altındaki asker şehit oldu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 26 Haziran'da icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Şanlıurfa'da 26 Haziran'da icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da 26 Haziran 2019 tarihinde icra edilen denetlemeler esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 6 Temmuz 2019 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:09   100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali başladı
21:09   Sakarya'da deniz mayını bulundu
21:07   Denetlemeler sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu
21:06   ÇATALCA'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 23 YARALI(1)
21:03   SPOR Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
21:01   İzmir'de atık depolama tesisinde yangın
20:56   Kırgızistan ile AB "ortaklık ve iş birliği anlaşması" konusunda uzlaştı