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Şanlıurfa'da tedbirlere uymayan işletmelere yasal işlem

Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan kurullar, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

31.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:15
Şanlıurfa'da tedbirlere uymayan işletmelere yasal işlem
Türkiye genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Valiliği tarafından oluşturulan kurullar, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Virüs salgınının önlenmesi amacıyla insanların toplu halde yakın mesafede bulunduğu ticari ve sosyal alanların tamamının kapatıldığı Şanlıurfa'da, zorunlu olarak faaliyetlerine devam eden iş yerleri ve kamu kuruluşlarında alınan tedbirler, kontrol takip kurulları ve komisyonlarca denetleniyor. Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından oluşturulan gıda maddelerinin hijyen, fiyat ve arz kontrol takip kurulu, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü yetkilisinin de katılımıyla OSB'deki fabrika ve çağrı merkezlerini ziyaret etti. Şanlıurfa OSB'deki fabrika ve çağrı merkezlerine giderek, işletmelerin korona virüs salgın riskine karşı aldığı tedbirleri inceleyen kurul üyeleri, yetkilileri bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları gerçekleştirdi. Şanlıurfa İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarına uygunluğuna göre, personellerin servisle gidiş geliş düzenlemeleri, işyerine girişlerde vücut ısısı ölçümleri, vardiyalı personelin çalışma durumları, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması gibi hususlar denetlendi.

Yapılan kontrollere katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların tatbikini sıkı şekilde denetlediklerini ve kararlara aykırı hareket ettiği belirlenen iş yerlerine cezai işlem uyguladıklarını söyledi. - ŞANLIURFA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Türkiye, OSB, Güncel
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