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Şanlıurfa'da tefeci operasyonu 5 tutuklama

Şanlıurfa'da tefeci operasyonu 5 tutuklamaŞanlıurfa'da, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.

29.11.2019 20:19 | Son Güncelleme: 29.11.2019 20:20
'da tefeci operasyonu 5 tutuklama
Şanlıurfa'da, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi, mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte tefecilik yapıp faiz karşılığı para verdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan eş zamanlı baskında, nakit ihtiyacı olan kişileri ağlarına düşürüp, faiz karşılığı borç para veren ve borçların ana parası ödenmesine rağmen mağdurlara baskı uygulayarak mallarına el koyan, kurmuş oldukları paravan iş yerleri üzerinden mağdurların kredi kartından komisyon karşılığı kart çekim işlemi yapıp devleti vergi kaybına uğratan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, noter satış belgeleri, borç senetleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu 5 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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