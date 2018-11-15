Şanlıurfa'da Tefecilere Operasyon: 8 Tutuklama

15 Kasım 2018 Perşembe 23:15



15 Kasım 2018 Perşembe 23:15

ŞANLIURFA'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, geçen Salı günü kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, borç-alacak defteri ve tapu ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.- Şanlıurfa