Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu

Şanlıurfa
'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmalarda kuyumcu görünümdeki bazı iş yerlerinin pos cihazı kullanarak, tefecilik yaptığını belirledi.
Ekipler, kent merkezindeki 4 ayrı iş yerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada çok sayıda pos cihazı, kredi kartı ve hesap defterleri ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
Şanlıurfa
15 Kasım 2018 Perşembe 23:55