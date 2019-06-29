29.06.2019 19:23
Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, pos cihazı, kredi kartları ve slip ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi , Hilvan , Şanlıurfa , Güncel

Son Dakika Haberleri
20:11 Tüfekle ateş ettiği eşini yaraladı - ADANA
20:05 İstanbul'da çalınan 39 küçükbaş, Tekirdağ'da bulundu
20:05 Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
20:05 Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
20:05 "Doğu Akdeniz'in incisi" Arsuz'da festival coşkusu
20:03 Antalya - Dondurmacı önündeki aracında ölü bulundu
20:02 Otomobilin çarpmasıyla ölen genç kadın toprağa verildi