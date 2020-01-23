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Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:06Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin "kuyumculuk" adı altında tefecilik yaptığını belirledi.
Ekipler, eş zamanlı olarak 9 adrese düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir alacak defteri, bir araç satış sözleşmesi, iki senet, bir tapu, bir silah ve 25 fişek ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan iki şüphelinin arandığı belirtildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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