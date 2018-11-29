Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde terör örgütü PKK
ile bağlantısı olduğu öne sürülen biri muhtar 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu iddiasıyla terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan
'ın yakınlarından S.K, S.K. ve muhtar H.K'nin de aralarında bulunduğu 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma
ekiplerince adreslerinde yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Birecik İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Birecik,PKK,Şanlıurfa
29 Kasım 2018 Perşembe 15:30