Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa
'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Halfeti
, Birecik
ve Siverek
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Güncel
Kaynak: AA