27.06.2019 14:44
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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay ve 4 yakını gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyonda HDP'li belediye meclis üyesi Dilan Ablay ve 4 yakını gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Ablay'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Drone destekli operasyonda Dilan Ablay ile annesi, babası ile iki kardeşi gözaltına aldı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, operasyon sırasında evin çevresinde de iş makineleriyle kazı yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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