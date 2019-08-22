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Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

22.08.2019 10:34 Şanlıurfa'da terör operasyonu
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken, 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Viranşehir, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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