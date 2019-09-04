Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da terör operasyonu

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 3 eve düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

04.09.2019 19:15 Şanlıurfa'da terör operasyonu
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekiplerince 3 eve düzenlenen terör operasyonunda, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Viranşehir ilçesinde terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 62 tabanca fişeği, 60 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 32 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 26 av tüfeği fişeği, 1 el dürbünü, 1 pala ve 4  YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 157 terörist kıyafetine el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Viranşehir, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:41   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:38   Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı var
01:37   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:33   Su kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
01:27   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:26   Karagümrük stadı'nın aydınlatma direğinde intihar girişimi
01:25   Konya resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü