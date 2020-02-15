Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Haberler

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:23Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16 gözaltı
'nın , Hilvan ve Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanması için bazı adreslere Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile operasyon düzenledi. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 16:26:56