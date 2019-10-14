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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.10.2019 16:23Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, H.E ve İ.K. yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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