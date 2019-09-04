Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca Viranşehir ilçesinde 3 eve düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

04.09.2019 17:29 Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca Viranşehir ilçesinde 3 eve düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesinde terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 3 şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet tabanca fişeği, 60 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 32 adet 5,56 milimetre çapında fişek, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el dürbünü, 1 adet pala ve 4 adet YPG terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile 157 adet terörist kıyafetine el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:39   Oğlunun 10 ay önce dağa götürüldüğünü iddia eden anne: "Ben kimsenin lafı ile burada oturmuyorum,...
00:37   Gençlere hesap açtırıp vatandaşları 5 milyon lira dolandıran çete çökertildi
00:31   İzmir'de cinayet zanlılarının evi kundaklandı
00:31   Kuşadası Körfezi'nde 31'i çocuk 83 düzensiz göçmen yakalandı
00:26   Çocuklarına içki içiren anne ve baba Uşak'ta gözaltına alındı
00:26   Çocuklarına içki içiren sorumsuz anne ve baba, Uşak'ta gözaltına alındı!
23:46   Stadın aydınlatma direğinde intihar girişimi