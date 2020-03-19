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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 8 gözaltı Şanlıurfa'da terör örgütü üyelerine yönelik düzenlen operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

19.03.2020 22:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:42
Şanlıurfa 'da terör operasyonu: 8 gözaltı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü üyelerine yönelik düzenlen operasyonda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa il merkezi ve kırsalında terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik Jandarma ve Polis ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2'si kadın olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Şanlıurfa’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: İHA

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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Etiketler : Şanlıurfa, 3. Sayfa

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