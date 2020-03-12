Şanlıurfa'da terör operasyonunda 10 avukata gözaltı
ŞANLIURFA ve Siverek ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 10 avukat gözaltına alındı.
12.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:49
ŞANLIURFA ve Siverek ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, 10 avukat gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezi ile Siverek'te tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında HDP eski il başkanı Sevda Çelik Özbingöl ve PM üyesi Metin Özbadem'in de bulunduğu 10 avukat gözaltına alındı. Adreslerinde arama yapılan avukatlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Kaynak: DHA
Manşet
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