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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05.12.2019 13:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:36Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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