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Şanlıurfa'da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede

Şanlıurfa'da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyedeŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

19.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:26
Şanlıurfa 'da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından 2'si kadın 8 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi. Kadın şüphelilerin, ağızlarında maske takılı olduğu görüldü. Şanlıurfa’da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa'da, terör operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyede
Etiketler : Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

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