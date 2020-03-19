Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
19.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:14
Şanlıurfa 'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: AA