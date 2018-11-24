Şanlıurfa'da Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Şanlıurfa
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik faaliyetlerde bulundukları belirlenen kişilerin kimliklerini belirledi.
Kent merkezinde çeşitli semtlerde önceden belirlenen şüphelilere ait adreslere özel harekat ekiplerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi ile terör örgütü adına milis ve işbirlikçilik faaliyetleri içerisinde olduğu belirtilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen 9 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa,PKK
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:18