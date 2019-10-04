Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

04.10.2019 13:37Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı bazı kırsal mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Viranşehir, Jandarma, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:15 Binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü
05:14 Ümraniye'de şiddetli rüzgâra dayanamayan çatı uçtu
05:02 İstanbul gece sımseklerle aydınlandı - 2
04:50 Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
04:46 Gıda denetimcilerine darp iddiası
04:41 Ayvalık'ta sağanak ve fırtına
04:36 İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak