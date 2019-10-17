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Şanlıurfa'da terör propagandası yapan şüpheliye gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 17:21Şanlıurfa'da terör propagandası yapan şüpheliye gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli F.T. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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